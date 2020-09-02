Bartın Valisi Güner'den Ulus ilçesine ziyaret - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, Ulus ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Sinan Güner, Ulus Kaymakamlığını da ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlar hakkında Kaymakam Vekili Ümit Şeref Kayacan'dan bilgi aldı.

Güner ayrıca, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Muhammed Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Ali Bitkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok ve İlçe Salgın Denetim Merkezi ekibi ile toplantıda bir araya geldi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda devlet ve mahalli idareler yatırımları, güvenli okul-güvenli eğitim projesi, salgın ortamında okulların açılması, kontrollü sosyal hayat döneminde ilçede alınan sağlık önlemleri ve filyasyon ekiplerinin çalışmaları değerlendirildi.