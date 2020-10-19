Bartın Valisi Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Bartın Valisi Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı

19.10.2020 20:49
Bartın Valisi Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Bartın Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Bartın Valisi Sinan Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Bartın Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Bartın Valisi Sinan Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Konuya ilişkin Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vali Sinan Güner'in eşi Uzm. Dr. Beyhan Güner'in yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bir bulaş sonucu Covid-19 testi pozitif çıkmış, temaslısı olan Vali Sinan Güner'in testi pozitif olmamakla birlikte teyit amaçlı çekilen BT'de Covid ile uyumlu bir görüntü oluşması nedeniyle tedbiren Covid-19 ilaç tedavisine başlanmış, beş günlük tedavinin bitiş tarihi olan Çarşamba günü yapılacak olan PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edilecektir" denildi. - BARTIN

Bartın Valisi Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı
Bartın Valisi Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı
Bartın Valisi Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı
Bartın Valisi Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı
Bartın Valisi Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı
Bartın Valisi Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı

Bartın Devlet Hastanesi, Sinan Güner, Bartın, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bartın Valisi Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

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