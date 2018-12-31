Bartın Valisi Güner'in Yeni Yıl Mesajı

Bartın
Valisi Sinan Güner
, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Güner, mesajında, ülke ve dünya için önemli gelişmelere sahne olan bir yılın daha geride kaldığını belirtti.
Umutları ve heyecanı canlı tutarak, yeni bir yıla girme mutluluğunun yaşandığını ifade eden Güner, şunları kaydetti:
"Yeni yılda, başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek İlimizin gelişmesi ve kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yapmak hedefimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, bütün Bartınlı hemşehrilerimin, yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."