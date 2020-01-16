Bartın Valisi Güner köy muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Valisi Güner köy muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika

Bartın Valisi Güner köy muhtarlarıyla buluştu

6 saat önce

Bartın Valisi Sinan Güner, Arıt bölgesi köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bartın Valisi Güner köy muhtarlarıyla buluştu, System.String[]

Bartın Valisi Sinan Güner, Arıt bölgesi köy muhtarlarıyla bir araya geldi.


Arıt Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Ak Parti İl Başkanı Turan Kalaycı, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar, Bedaş İşletme Müdürü Ali Fuat Aslan, İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşçı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsettar Bayram, Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, DSİ 233. Şube Müdürü Sancar Biçer, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık hazır bulundu. Arıt Köy Muhtarlarıyla bir yılın değerlendirildiği toplantıda Vali Güner, muhtarların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek ilgili kurumlar tarafından, taleplerin ivedilikle değerlendirilerek muhtarlara yardımcı olunması talimatını verdi. - BARTIN

Sinan Güner, Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu
Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:14:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın Valisi Güner köy muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]