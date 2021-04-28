Bartın Valisi Güner: "Maksadını aşan ifadelere yer verilen yazı tarafımca geri alınmıştır" - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, vali yardımcısı imzasıyla yayımlanan ve koronavirüs temaslısı veya pozitif olma nedenleri arasında gerekçeleri yeterli görülmeyen kamu kurum çalışanlarına soruşturma açılacağına dair yazının geri alındığını bildirdi.

Vali Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede fedakarca görev alan kamu çalışanları arasında son dönemde vaka sayılarında artış görüldüğünü belirtti.

Güner, şunları kaydetti:

"İl genelinde olduğu gibi kamu kurumlarında da artış gösteren vaka sayılarının koronavirüsle mücadelede etkin görev alan kamu görevlilerini etkilememesi ve kamu görevlilerinin bizatihi vaka kaynağı olmaması amacıyla vali yardımcımız imzasıyla gönderilen ve soruşturma açılacağına dair maksadını aşan ifadelere yer verilen yazı tarafımca geri alınmıştır. Kamoyuna saygıyla duyurulur."