Son Dakika Haberleri: Bartın Valisi Güner Muhtarlarla Buluştu

Bartın Valisi Güner Muhtarlarla Buluştu

50 dakika önce

Bartın Valisi Sinan Güner, ildeki bütün köy ve mahalle muhtarlarıyla "Muhtarlar Toplantısı"nda bir araya geldi.

Bartın Valisi Güner Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
Bartın Valisi Sinan Güner, ildeki bütün köy ve mahalle muhtarlarıyla "Muhtarlar Toplantısı"nda bir araya geldi.

Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Vali Yardımcısı Vekili Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakam Vekili Burak Bozkurt Gürses, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yrb. Gökmen Gücüyen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşçı katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Toplantının ilk bölümünde köy ve mahalle muhtarlarının talepleri alınarak, temel konuların başında gelen köy yolları konusunda 2019 yılı programı ile. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında seçim hazırlıkları, seçmen listeleri, seçimlerin güvenliği konularında bilgi verildi. Vali Güner, muhtarlar toplantısında muhtarların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek ilgili kurum tarafından, taleplerin ivedilikle değerlendirilerek muhtarlara yardımcı olunması talimatını verdi.

Toplantının ikinci bölümünde uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili kolluk birimleri, sağlık ve Zonguldak Yeşilay Cemiyeti tarafından sunumların ardından toplantı sona erdi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Ruhi Yaylacı, Sinan Güner, Bartın, Güncel
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