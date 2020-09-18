Bartın Valisi Güner okullarda incelemede bulundu - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi okullarda incelemede bulundu.

Güner, sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlilikleri inceledi.

Vali Güner, okul idarecileri ve öğretmenlerle yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılma hızını kontrol altında tutmanın önemine dikkati çekerek, çalışmaların titizlikle yapılması talimatını verdi.