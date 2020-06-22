Bartın Valisi Güner, sel bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, sağanak nedeniyle hasar gören Hasankadı beldesinde incelemede bulundu.

Güner, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz ile diğer ilgililerin de yer aldığı incelemede yetkililerden bilgi aldı.

Vali Güner, burada yaptığı değerlendirme toplantısının ardından Aşağıdere ve Özbaşı köylerinde selden zarar gören yol ve menfez köprüleri inceledi.

Yaşanan yaka selinin ardından vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Güner, kurumların bölgede çalışmaları titizlikle yürüttüğünü ifade etti.