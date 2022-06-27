Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan sağanakla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan sağanakla ilgili açıklama Açıklaması

27.06.2022 17:42
Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan sağanakla ilgili açıklama Açıklaması

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kentteki sağanak yağışın devam ettiğini ve gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan, zor da kalmadıkları sürece dışarı çıkmamalarını istiyoruz.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kentteki sağanak yağışın devam ettiğini ve gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan, zor da kalmadıkları sürece dışarı çıkmamalarını istiyoruz." dedi.

Merkez Kemerköprü mevkisinde çalışmaları inceleyen Arslan, AA muhabirine, yaklaşık 2 saattir yağışın aralıksız devam ettiğini dile getirerek, kentin saat 18.00'e kadar ciddi bir yağış alacağı konusunda uyarı yapıldığını hatırlattı.

Arslan, bütün ekiplerle sahada olduklarını, Kozcağız ve Kumluca beldelerini ziyaret ettiğini, orada alınan önlemleri ve tedbirleri yerinde gördüğünü kaydetti.

Yağışın devam ettiğini vurgulayan Arslan, "Biz özellikle bu bölgede ırmak ve dere kenarlarındaki araçları kaldırdık, dükkanlarımızı boşalttık. Vatandaşımız selden olumsuz etkilenmesin, su basmalarına karşı birçok tedbir aldık. Sahada birçok aracımız var. Aldığımız ihbarlara yönelik anında müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, diğer illerden destek ekipleri istediklerini AFAD tarafından kente takviye araçlar gönderildiğini belirterek, şunları söyledi:

"En sevindirici yönü işin, can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Sahada şu an bize bu yönde gelen bir ihbar yok. Çok şükür en sevindirici yönü bu ama temennimiz bir an önce hasarsız, can kayıpsız bu felaketi atlatmamız. Bartın merkezde çok yağışımız var. Bir de Ulus bölgesinde, Kozcağız beldemiz, Abdipaşa ve Kumluca beldelerimizde ciddi bir yağış var. Amasra ve Kurucaşile ilçeleri nispeten daha iyi durumda. Vatandaşlarımızdan zorda kalmadıkları sürece dışarı çıkmamalarını istiyoruz, mümkünse dışarda olmasınlar, dikkatli olsunlar, alt katlarda kalmasınlar, yükseklere çıksınlar. Dikkatli olsunlar. Bugün 100 kilogramın üstünde yağış alacağımız söylenmişti. Şu anda da görüyorsunuz, ciddi anlamda yağış alıyoruz. Bugün gece saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor. Yarın da bir miktar var ama bugünkü kadar olacağını düşünmüyoruz."

Daha sonra Vali Arslan ve Belediye Başkanı Cemal Akın bölgede incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Kozcağız, Kumluca, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan sağanakla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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