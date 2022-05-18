Bartın Valisi Nurtaç Arslan görevine başladı

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bartın Valisi olarak atanan Nurtaç Arslan görevine başladı.

Arslan'ı, Valilik binasına gelişinde Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri karşıladı.

Vali Arslan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören, Bartın'a hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Fatih Sultan Mehmet'in "Çeşm-i Cihan"ını (dünyanın göz bebeği) da içinde barındıran, köklü tarihi geçmişe sahip, turizm ve üniversite şehri Bartın'da valilik görevini üstlenmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadığını anlatan Arslan, bayrağı devraldığı bugünden itibaren, Bartın'a yapılan hizmetleri daha ileriye taşımaya, eğitim, sağlık, kültür ve turizm başta olmak üzere her alanda hizmet kalitesini artırmaya gayret edeceğini söyledi.

Arslan, şöyle konuştu:

"Daha önce üstlendiğim görevlerimde olduğu gibi insani ve ahlaki değerler, hukuka bağlılık ve şeffaflık yönetim anlayışımın odağında yer alacak, kapımız ve gönlümüz herkese açık olacaktır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, yaşlılarımız, yardıma muhtaç vatandaşlarımız, korunmaya muhtaç çocuklarımız ve engelli hemşehrilerimiz hiçbir zaman kendisini yalnız hissetmeyecek, devletimizin şefkatli eli daima üzerlerinde olacaktır. Önceliğimiz siz değerli Bartınlıların güven ve huzurunun temin edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Bartın'da güzel işler yapmayı arzu ediyorum. Bu anlamda, Bartın'ımıza değer katacak her türlü öneriyi değerlendirmeye layık gördüğümü bilmenizi isterim. Hizmet yarışında kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız, halkımız ve basınımızla sürekli iş birliği ve iletişim içerisinde olacağım. Sorumluluğumun farkındayım. Sizlerin desteği, bizlerin de çabalarıyla güzel işlere imza atacağımıza inanıyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah mahcup etmesin."