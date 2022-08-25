Bartın'dan kısa kısa

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kara su ve Terkehaliller köylerine gerçekleştirilen fındık ve silajlık mısır hasadı çalışmalarını inceledi.

Fındık bahçesindeki hasat çalışmalarına da katılan Arslan, hasat döneminin tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını beklediklerini söyledi.

Terkehaliller köyündeki silajlık mısır üreticilerini de ziyaret eden Arslan, ekili alanda incelemelerde bulunarak hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Arslan'a ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ve Orman İşletme Müdürü Temel Nadir eşlik etti.

Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri temizlendi

Bartın Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması yaptı.

???????Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, hatlarda çamur ve çakıl birikintilerini temizlediklerini belirterek, "Çalışmayla kentteki tüm kanal şebeke ağının çalışır vaziyette tutulmasını sağlıyoruz. Mahallelerimizde altyapıda yaşanan ve ileride yaşanabilecek sorunları kalıcı şekilde çözmek üzere kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerimizde son teknolojiyle donatılmış güçlü bir vakum kapasitesi olan kanal açma aracıyla başlattığımız çalışmalar sürüyor. Çalışma sırasıyla diğer mahallelerimizde sürecek." ifadelerinini kullandı.