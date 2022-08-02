OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulunan Arslan, Bartın ve bölge ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı firma sahibi ve yöneticilere teşekkür etti.

Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Bartın, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın Valisi Arslan'dan OSB ve anaokulu ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.