Bartın Valisi Arslan'dan OSB ve anaokulu ziyareti - Son Dakika
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Bartın Valisi Arslan'dan OSB ve anaokulu ziyareti

02.08.2022 12:00
Bartın Valisi Arslan'dan OSB ve anaokulu ziyareti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalar ile 15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalar ile 15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti.

OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulunan Arslan, Bartın ve bölge ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı firma sahibi ve yöneticilere teşekkür etti.

Arslan, daha sonra Bartın 15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokuluna ziyarette bulundu.

Eğitim faaliyetleri hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'dan bilgi alan Vali Arslan, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi.

YORUMLAR
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Ezine Gıda İhtisas OSB'de sıfır atık hedefi Ezine Gıda İhtisas OSB'de sıfır atık hedefi Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Bartın, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Valisi Arslan'dan OSB ve anaokulu ziyareti - Son Dakika

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