Bartın Valisi Sinan Güner; - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner;

08.01.2021 21:17
Bartın Valisi Sinan Güner;, System.String[]

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) tarafından "Bartın Kestane İşleme ve Paketleme Tesisi Ön Fizibilite Çalışması" adı altında zoom üzerinden kapanış toplantısı düzenlendi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) tarafından "Bartın Kestane İşleme ve Paketleme Tesisi Ön Fizibilite Çalışması" adı altında zoom üzerinden kapanış toplantısı düzenlendi.

Bartın Valisi Sinan Güner'in talimatları doğrultusunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) iş birliği ile "Bartın Kestane İşleme ve Paketleme Tesisi Ön Fizibilite Çalışması" adı altında zoom üzerinden kapanış toplantısı yapıldı.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları katıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner Bartının kestane üretimi için uygun iklime sahip olduğunu söyleyerek, "Bartın kestane üretimi için son derece uygun iklim ve toprak koşullarına sahip olması yanında, özellikle ekonomik bakımdan orman köylüsü için kestane üretimi önemli bir alternatiftir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TÜİK'ten alınan verilere göre; ağaç başına ortalama verim (kg/ağaç) 31'dir. Türkiye'de yıl bazında kestane ağacı sayısı açısından da Bartın 2019 yılında Türkiye'de üçüncü sıradadır. Bu veriler dahilinde İlimizin kestane ürünleri işleyen tesislerin kurulumu açısından son derece uygun bir durumda ve konumda olduğu düşünülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde bir bölgede kurulacak üretim tesislerinde; hammaddeye yakınlık, pazara yakınlık ve kolay ve ucuz işgücü temin imkanı son derece büyük avantaj sağlamaktadır. Bütün bu koşullara ve imkanlara Bartın tamamen sahiptir" dedi.

Çalışmanın üç aşamasının olduğunu vurgulayan Vali Güner; "2019 yılında Bartın Balı'nın standardizasyon ve markalaşmasına yönelik Bartın Kestane Balına yönelik coğrafi işaret başvurusu yapılmıştır. İkinci aşamada büyük potansiyele sahip olduğumuz kestane, ıhlamur ve orman gülü gibi ürünlerimize yönelik tespit ve yönlendirmeler yapılmış ve sektöre yönelik yol haritasının çizilmiştir. Üçüncü çalışmamız olan bu çalışmada ise kestaneden katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesine yönelik bir tesisleşme için ön fizibilite gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Güner, çalışmanın yakın bir zamanda BAKKA Kütüphane'de (dijital) yayınlanacağını ve yatırımcıları fizibilitesi olumlu sonuçlanan kestanenin işlenmesi alanında Bartın'a davet etti."

Ardından çalışmayı gerçekleştiren Deta Grup Danışmanlık Şirketi çalışanları tarafından çalışma kapsamında tespit edilen bulgu, sonuç ve önerilere yönelik bir sunum gerçekleştirildi. - BARTIN

Bartın Valisi Sinan Güner;
Bartın Valisi Sinan Güner;

Batı Karadeniz, Sinan Güner, Bartın, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın Valisi Sinan Güner; - Son Dakika


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