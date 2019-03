Bartın Valisi Sinan Güner'den Kurumlara İstihdam Seferberliği Uyarısı

Bartın'da 'Burası Bartın Burada İş Var' sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği ile ilgili bilgilendirme toplantısına sanayiciler yoğun ilgi gösterdi.

Bartın'da 'Burası Bartın Burada İş Var' sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği ile ilgili bilgilendirme toplantısına sanayiciler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, işletmelerin seferberlik programına destek vermelerini istedi. Vali Güner ayrıca, ilgili kurumlara istihdam için mesai kavramı olmaksızın her türlü desteğin verilmesi talimatını verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Bartın Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 'Burası Bartın Burada İş Var' sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, İŞKUR İl Müdürü Adnan Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ekrem Öztekneci, KOSGEB İl Müdürü Abdulrahman Usta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Şahin, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, meslek odası temsilcileri, sanayiciler ve oda yönetimi katıldı.



Toplantıda ilk olarak söz alan Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, "İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak" dedi.



Bartın Valisi Sinan Güner de, "Devletimiz bu seferberliği başlatırken pek çok kolaylığı ve teşviki sunuyor. Bu imkanları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu açıdan karşılıklı iyi niyet karşılıklı memlekete hizmet etmek insanların kendilerine katkıları aynı zamanda ülkeye de katkıları anlamına gelecek. Buna katılmanızı bekliyorum. Yeni yatırım alanları yeni iş alanları ve böylece istihdamın da artırılmasına destek vermenizi istiyorum. Kurumlarımıza da yeniden söylüyorum. Her türlü desteği sağlayacaksınız. Yorulmak, izin kullanmak, tatil yapmak gibi bir durum söz konusu değil. Hatta benimle de her türlü irtibatı kurabilirsiniz" dedi.



Bilgilendirme toplantısı daha sonra ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sunumları ve soru cevap kısmı ile sona erdi. - BARTIN

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yaptıkları Kaçak İnşaatı Kendileri Yıktı

Ankara'daki Kargo Şirketinden Gelen Koku AFAD Ekiplerini Harekete Geçirdi

Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı

İşsiz Sayısı 1 Milyon Kişi Arttı