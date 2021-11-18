Bartın Valisi Sinan Güner'den TSO'ya ziyaret - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık'ı ziyaret etti.

Balık, oda olarak sürekli kurumlarla temas içinde olduklarını ve kentin gelişmesi adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kentteki tüm kurum ve kuruluşların ortak paydasının Bartın olduğunu ifade eden Balık, şöyle konuştu:

"İş dünyası olarak her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olduk. İlimizin en büyük avantajlarından biri de kurumlar arasında iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardır. Oda yönetimi olarak, sürekli kurumlarla dirsek temasındayız. Sağlanan birlikteliğin sizlerin de katkısıyla artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah sizin öncülüğünüzle beraber kentimizi daha üst noktalara taşıyacağız."

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Vali Güner, TSO yönetim kurulu üyeleriyle ilin sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları, çözüm yollarının yanı sıra, Bartın Organize Sanayi Bölgesinin durumu, il ve bölgesel kalkınmaya katkı sunabilecek birçok konu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarette, TSO Başkan Yardımcıları Fatih Mehmet Kanbur ve Sami Karakaş, Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Aldatmaz ile Oda Genel Sekreteri Ahmet İncekara hazır bulundu.