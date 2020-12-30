Bartın Valisi Sinan Güner'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, ülke ve dünya için zor bir yıl olan 2020 yılını geride bırakırken yeni başlangıçları ve yeni umutları getiren 2021'e girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İlin kalkınması için yeni yılda da sanayi, tarım, turizm ve birçok alanda çalışmalara devam edileceğini, sahip olunan bütün değerler kullanılarak gerçekleştirilecek projelerle Bartın'ın marka bir kent haline gelmesinin en önemli hedefleri olacağını ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Güzel ülkemizin daha da gelişerek dünyada hedeflediği ve hakettiği yere gelmesi ise en büyük arzumuzdur. Geride bıraktığımız yıl içerisinde Çin'de başlayan ve tüm insanlığa karşı küresel bir tehdit olarak ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. İçişleri Bakanlığımızca farklı tarihlerde çıkarılan genelgeler doğrultusunda denetim ekiplerince hayatın tüm alanlarında denetimler gerçekleştirilmiş ve bu denetimlere devam edilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle bu zor süreçte hayata sıkıca tutunmamız adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan başta sağlık personelimize, alınan kararların uygulanması noktasında kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize, kolluk kuvvetlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, mesleki kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, her sektörde faaliyet gösteren tüm esnafımıza ve siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."