Bartın Valisi Sinan Güner, güvenlik güçleri ve huzurevi sakinleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, huzurevi sakinleri ve görevi başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Vali Güner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir ziyaretçi kabul etmeyen huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Burada kalanlarla bir süre sohbet eden Güner, huzurevi sakinlerine hediye vererek bayramlarını tebrik etti.

Kemer Şehit Serkan Talan Polis Merkezi Amirliği, Arıt Jandarma Karakolu, Amasra Hava Radar Kıta Komutanlığı ile yol kontrol noktalarını da ziyaret eden Vali Güner, personelle bayramlaştı.