Bartın ve Düzce'de 421 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bartın ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 421 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Bartın Ulus'ta 58, Kurucaşile'de 14, Amasra'da 19 ve Merkez ilçede 128 olmak üzere 219 köy yolunu açma çalışmaları, Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ekiplerince yürütülüyor.

Düzce'de de 202 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez'de 76, Akçakoca'da 43, Cumayeri'nde 21, Çilimli'de 20, Kaynaşlı'da 3, Yığılca'da 39 kapalı köy yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.