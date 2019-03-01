Bartın ve Karabük'te Hırsızlık Yapan Şüphelilerden 1'i Tutuklandı
1 saat önce
Bartın ve Karabük'e bağlı köylerde hırsızlık yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bartın
ve Karabük
'e bağlı köylerde hırsızlık yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ekipler Bartın'ın Ulus
ilçesine bağlı Bahçecik
, Kalecik
ve Kayabaşı
köyleri ile Karabük'ün Safranbolu
ve Eflani
ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri R.K., Z.Ö, F.T. ve K.Ö. isimli şahıslar tespit etti. Şüphelilerden R.K. ve Z.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.K. isimli şüpheli tutuklandı.
Öte yandan diğer iki şüphelilerden F.T. ve K.Ö. isimli şahısların ise yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:30 Kaynak: İHA
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