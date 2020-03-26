Bartın ve Karabük'te öğretmenler maske üretiyor - Son Dakika

BARTIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karabük Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde maske üretimine başlandı.

Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölyelerde halk eğitim merkezi iş eğitim öğretmenleri cerrahi maske üretimi yapıyor. 2 gün önce çalışmalara başlayan 5 öğretmen şu anda günde 200 maske üretiyor. Atölyede önümüzdeki günlerde temin edilecek, makineler sayesinde günlük bin adet tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapılacak.

Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şule Akça , "Bartın'daki ihtiyacı karşılamak üzere, çalışmalarımıza başladık. Şu anda yüzde yüz pamuk kumaşlardan hazırladığımız ve yıkanabilir maske üretiyoruz. Teknik malzememizi aldıktan sonra tek kullanımlık cerrahi maske üretimine de başlayacağız" dedi.

500 MASKE ÜRETİYORLAR

Karabük Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde görevli 5 öğretmen de maske üretimine başladı. Onkolojik maske üretimine geçen öğretmenler, günde 500 adet maske üretiyor. Merkezde görevli Nurhan Baykara, "Koronavirüs salgınının ardından maske üretmeye başladık. Hijyenik maske kumaşları getirdik. Günde 500 adet maske üretimi yapmaya başladık. İlk partiyi bugün dağıttık. Dün sağlık ekipleri onkolojik maske talebinde bulundu. Bugün itibariyle de onkolojik maske çalışmaya başladık" diye konuştu.

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