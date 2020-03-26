Bartın ve Karabük'te öğretmenler maske üretiyor - Son Dakika

Bartın ve Karabük'te öğretmenler maske üretiyor

BARTIN'da Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karabük Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde öğretmenler maske üretiyor.

Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölyelerde maske üretimine başladı. Halk Eğitim Merkezi iş eğitim öğretmenlerinden oluşan 5 öğretmen cerrahi maske üretimi yapıyor. 2 gün önce çalışmalara başlayan öğretmenler şu anda günde 200 maske üretiyor. Önümüzdeki günlerde temin edilecek, makineler sayesinde günlük bin adet tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapılacak.

Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şule Akça, "Bartın'daki ihtiyacı karşılamak üzere, çalışmalarımıza başladık. Şu anda yüzde yüz pamuk kumaşlardan hazırladığımız ve yıkanabilir maske üretiyoruz. Teknik malzememizi aldıktan sonra tek kullanımlık cerrahi maske üretimine de başlayacağız." dedi.

500 MASKE ÜRETİYORLAR

Karabük Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde görevli 5 öğretmen maske üretimine başladı. Onkolojik maske üretimine geçen öğretmenler, günde 500 adet maske üretiyor. Onkolojik maske ürettiklerini ifade eden merkezde görevli Nurhan Baykara, "Koronavirüs salgınının ardından maske üretmeye başladık. Hijyenik maske kumaşları getirdik. Günde 500 adet maske üretimi yapmaya başladık. İlk partiyi bugün dağıttık. Dün sağlık ekipleri onkolojik maske talebinde bulundu. Bugün itibariyle de onkolojik maske çalışmaya başladık" dedi.