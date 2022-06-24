Çatmaca Mahallesi'nde bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına ise vatandaşlar yardımcı oldu. Bir vatandaş, bebek arabasını kucaklayarak yoluna karşısına geçirirken, kadın da yolun yaklaşık 100 metre ilerisinde su birikintisi olmayan yerden yolun diğer tarafına ulaşabildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sağanak etkili oldu - Son Dakika

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