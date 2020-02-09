Bartın ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Bartın ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli

6 saat önce

Bartın ve Zonguldak'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bartın ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli, System.String[]

Bartın ve Zonguldak'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Zonguldak'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Zonguldak, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 01:03:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]