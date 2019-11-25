Son Dakika Haberleri: Bartın yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı
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Bartın yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı

6 saat önce

Yakaladığı balığı yeniden denize bıraktıBartın'da, Erdi Dağlı oltasıyla yakaladığı camgöz cinsi balığı yeniden suya bırakırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı

Bartın'da, Erdi Dağlı oltasıyla yakaladığı camgöz cinsi balığı yeniden suya bırakırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Dün, Bartın Mugada sahilindeki kumsalda balık tutan Erdi Dağlı, oltasını çekince şaşırdı. Erdi Dağlı, oltanın ucundaki balığın camgöz olduğunu gördü. Dağlı iğneden balığı kurtararak yeniden suya geri bıraktı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşları cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

Bartın yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:41 Kaynak: DHA
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