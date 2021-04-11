KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI - Son Dakika

KARABÜK- Bartın yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde kar yağışı etkili olurken, trafikte aksama yaşanmadı.

Karabük- Bartın yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı etkisini zaman zaman artırırken, yeşil alanlar karla kaplandı. Etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Beştepeler mevkiinde ise sis etkili oldu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor.