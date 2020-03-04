Bartınlı şoförlerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destek konvoyu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartınlı şoförlerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destek konvoyu - Son Dakika

Bartınlı şoförlerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destek konvoyu

6 saat önce

BARTIN'da, taksi, minibüs ve halk otobüslerinden oluşan yaklaşık 200 araçlık konvoy, kent merkezinde tur atarak, 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdi.

Bartınlı şoförlerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destek konvoyu, System.String[]
BARTIN'da, taksi, minibüs ve halk otobüslerinden oluşan yaklaşık 200 araçlık konvoy, kent merkezinde tur atarak, 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdi.

Bartın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından organize edilen 'Şehitlere Saygı' ve 'Bahar Kalkanı' harekatına destek konvoyuna katılan taksi, minibüs ve halk otobüsleri Yalı mevkisinde toplandı. Yaklaşık 200 araçlık konvoy, Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildikten sonra yola çıktı. Tüm araçlarda Türk bayrakları asılı olan konvoy, polis eskortları eşliğinde kent merkezinde tur attı. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sinan Amasralı, "Her birimizin içi yandı. Şoför camiası olarak, bundan önce de bundan sonra da alınan ve alınacak olan tüm kararlarda devletimizin yanındayız. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Biliyoruz ki acılı ailelerimizin bir nebze de olsa içini soğutacak haberler gelecektir. Yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.


- Bartın
Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:03 Kaynak: DHA
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