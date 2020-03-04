Bartınlı şoförlerden İdlib şehitleri için konvoy - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartınlı şoförlerden İdlib şehitleri için konvoy - Son Dakika

Bartınlı şoförlerden İdlib şehitleri için konvoy

6 saat önce

Bartın'daki şoförler, İdlib şehitlerine saygı konvoyu düzenledi.

Bartınlı şoförlerden İdlib şehitleri için konvoy, System.String[]

Bartın'daki şoförler, İdlib şehitlerine saygı konvoyu düzenledi.


Bartın Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın koordinasyonunda yapılan etkinliğe Bartın ve ilçelerindeki, taksi şoförleri, okul servisleri ve dolmuşlardan oluşan 200 araç katıldı. Eylem öncesi alanda Kur'an okunup, dualar edildi. Her birine Türk Bayrakları asılan çok sayıda araçtan oluşan konvoylu eylemde, korna çalarak şehir turu atan şoför esnafı Türkiye'nin Suriye'deki harekatına destek verdi. Eylemde konuşan Bartın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sinan Amasralı, şoför camiası olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada alınacak tüm kararlarda devletin yanında olduklarını dile getirdi.


Amasralı şöyle konuştu, "İdlib'de rejim güçlerine karşı sınır güvenliğimizi korumaya çalışan ve şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sınır ötesinde, ülkemizin güvenliğini korumaya çalışan, bizlerin huzur ve güvenle ülkemizde yaşayabilmesi için canlarını ortaya koyan askerlerimizden acı haberler aldık. Resmi açıklamaya göre 36 Mehmetçiğimiz şehadete erdi. Her birimizin içi yandı. Şoför camiası olarak, bundan önce de bundan sonra da alınan ve alınacak olan tüm kararlarda devletimizin yanındayız. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Biliyoruz ki acılı ailelerimizin bir nebze de olsa içini soğutacak haberler gelecektir. Yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."


Yalı, Kemerköprü, Çatmaca, Türbe, Ömertepesi, Çevre Yolu, Kanlıırmak güzergahında yapılan konvoyun ardından grup olaysız şekilde dağıldı. - BARTIN

Bartın, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım
TBMM'de İdlib oturumunda yumruklu kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi TBMM'deki kavganın ateşlendiği an! Engin Özkoç'a böyle yumruk atıldı Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:20:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartınlı şoförlerden İdlib şehitleri için konvoy - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]