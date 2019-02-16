Son Dakika Haberleri: Bartınlılar Derneği'nden Evi Yanan Vatandaşa Destek

Bartınlılar Derneği'nden Evi Yanan Vatandaşa Destek

10 dakika önce

Bartınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Nallıhan ilçesinde bir vatandaşın yanan evini tamir ettirdi.

Bartınlılar Derneği'nden Evi Yanan Vatandaşa Destek, System.String[]
Bartınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Nallıhan ilçesinde bir vatandaşın yanan evini tamir ettirdi.

Eski Çayırhan Mahallesi'nde geçen ay yanan evi dernek tarafından tamir ettirilen Hüseyin Altan'ın yeniden evine yerleşmesi sağlandı.

Dernek başkanı Muhittin Önder, hemşehrilerinin evini tamir ettirdiklerini söyledi.

Başlatılan çalışmayla usta olanların ustalıkları ile usta olmayanların da yaptığı yardım ve desteklerle Hüseyin Altan'a sahip çıktığını belirten Önder, "Kış gününde sıcak evine kavuşmasını sağladık. Bu anlamda, derneğimizin dayanışmasını, yardımlaşmasını ortaya koyduk." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Çayırhan, Nallıhan, Güncel
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