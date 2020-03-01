Bartınlılar şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Bartınlılar şehitler için yürüdü

6 saat önce

BARTIN'da yüzlerce kişi, İdlib'de şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

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BARTIN'da yüzlerce kişi, İdlib'de şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kent merkezinde buluşan yaklaşık 200 kişi, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçikler için yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlara yaklaşık 300 araçlık konvoy eşlik etti. Yürüyüş sırasında vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Yalı Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Halatçıyaması Mezarlığı'nda son buldu. Şehitler mezarlığına gelen grup burada saygı duruşu ve istiklal Marşı'nı okuyarak, şehitler için dualar etti. Daha sonra Türk bayrakları ile donatılan motorlar ve araçlar şehir merkezinde konvoy oluşturdu. Şehitleri anma yürüyüşü ve konvoyu Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:39 Kaynak: DHA
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