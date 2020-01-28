Barty ve Kenin, Avustralya Açık'ta yarı finalde - Son Dakika
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Barty ve Kenin, Avustralya Açık'ta yarı finalde

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya 1 numarası Ashleigh Barty ve 15 numarası Sofia Kenin, yarı finale çıktı.

Barty ve Kenin, Avustralya Açık'ta yarı finalde, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya 1 numarası Ashleigh Barty ve 15 numarası Sofia Kenin, yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde ilk çeyrek final mücadeleleri yapıldı.

Avustralyalı Ashleigh Barty, 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile karşılaştı.

Bir saat 44 dakika süren mücadelede 7-6 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 mağlup eden Barty, yarı finale yükseldi.

ABD'li Sofia Kenin ise dünya 78 numarası Tunuslu Ons Jabeur'i 1 saat 32 dakika süren mücadelede 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Barty, yarı finalde Kenin ile karşılaşacak.

Ashleigh Barty, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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