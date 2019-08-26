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Barty ve Medvedev ikinci tura yükseldi

49 dakika önce

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 2 numarası Ashleigh Barty ve tek erkeklerin 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ikinci tura yükseldi.

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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 2 numarası Ashleigh Barty ve tek erkeklerin 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ikinci tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında bu yılın Fransa Açık şampiyonu Barty, ilk turda Kazak tenisçi Zarina Diyas ile karşı karşıya geldi.

Klasmanın 80 numarası Diyas karşısında maça istediği gibi başlayamayan Barty, ilk seti 6-1 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran Avustralyalı tenisçi, bir saat 42 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-3 ve 6-2 kazanarak 2-1 galip geldi.

Dünya 2 numarası Barty, ikinci turda ABD'li Lauren Davis ile eşleşti.

Medvedev zorlanmadı

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, ilk tur mücadelesinde Hint tenisçi Prajnesh Gunneswaran ile korta çıktı.

Medvedev, dünya klasmanının 88. basamağındaki rakibini bir saat 25 dakikada biten maçta 6-4, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Rus tenisçi, ikinci turda Güney Koreli Kwon Soon-woo ile Bolivyalı Hugo Dellien arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Dmitri Medvedev, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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