Barty Wimbledon'dan elendi
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Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 4. turda veda etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:32 Kaynak: AA
Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty
, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 4. turda veda etti. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur maçında, Fransa
Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanan Ashleigh Barty ile dünya 55'incisi Alison
Riske karşılaştı.
ABD'li tenisçi Riske, karşılaşmayı 3-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.
Avustralyalı Barty ise kadınlar dünya 1 numarası olarak katıldığı ilk turnuvaya 4. turda veda etti.
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