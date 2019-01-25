Son Dakika Haberleri: Barun'un Ataması Yapıldı

Barun'un Ataması Yapıldı

14 dakika önce

Kızılcahamam AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Ahmet Barun'un resmi ataması yapıldı.

Barun'un Ataması Yapıldı, System.String[]
Kızılcahamam AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Ahmet Barun'un resmi ataması yapıldı.

Yerel Seçimler için Kızılcahamam Belediye Başkanlığına Aday Adayı olmak için istifa eden Kızılcahamam AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar dan boşalan ilçe başkanlığı görevine getirilen Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Barun İlçe Başkanlığına getirildi. Bugün AK Parti Ankara İl Başkanlığında yapılan bir tören ile Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın tensipleriyle AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığına Ahmet Barun'un atamasını yaparak mazbatasını teslim etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

Ankara, Kızılcahamam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz Elazığspor'da Teknik Direktör Orhan Kaynak İstifa Etti

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş İçin Dikkat Çeken Sözler: Kaybetmezse Ben Siyaseti Bilmiyorum Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hiçbir Koşulda İstifa Etmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 12:56:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barun'un Ataması Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]