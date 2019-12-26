Barut kokusu çocukları etkiledi... Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bursa'da okul bahçesinde teneffüs esnasında fenalaşan öğrencilerin barut kokusundan etkilendiği ortaya çıktı.



Olay, merkez Nilüfer Özlüce Mahallesinde bulunan okullar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Muammer Ağım Ortaokulu öğrencileri teneffüse çıktığı esnada, öğrencilerde kusma ve nefes darlığı başladı. Okul yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Okula gelen ambulanslar ile rahatsızlanan öğrencilerden 26'sı Dörtçelik Çocuk Hastanesi olmak üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Şehir Hastanesi ve diğer hastanelere sevk edildi. 70'a yakın çocuk ve 1 öğretmen kokudan fenalaştı. Büyük paniğin yaşandığı okulda AFAD ekipleri yaptığı ölçümlerde gaz kaçağına rastlamazken, veliler de okula akın etti. Paniğe kapılan veliler bu sefer de durumu iyi olan öğrencilerini kendi imkanlarıyla hastaneye götürmeye başladı. Olay sonucu hastaneler dolup taşarken, tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Zehirlenme olan okuldan açıklama



Çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hastaneye kaldırılmasının ardından okuldan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "AFAD ile görüşme sonucunda, Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda fazla atış yapılmasından kaynaklı bir barut kokusu olduğu ve yapılan ölçümlerde hayati bir durumun söz konusu olmadığı bilgisi alınmıştır. Okulumuzda gerekli tedbirler alınmış olup, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" denildi. - BURSA