'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu - Son Dakika

'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu

26.10.2020 11:00
'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği 'Barut' ile yapılan operasyonda, bir evin odunluğunda toprağa gömülü halde 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği 'Barut' ile yapılan operasyonda, bir evin odunluğunda toprağa gömülü halde 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile İran'dan temin edilen uyuşturucuyu evine getirdiği belirlenen şüphelinin, Savaşköy Mahallesi Durak mezrasındaki adresine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde narkotik köpeği 'Barut' ile arama yapıldı. Köpek, evin odunluğunda tepki verdi. Bunun üzerine tezek ile odunlar bulunan odunlukta kazı yapıldı. Kazıda toprağa gömülü halde 117 paket içinde 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi.

Evde yapılan aramada ayrıca tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 11 fişek ele geçirildi.

İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

FOTOGRAFLI


'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu
'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu
'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu
'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu

Narkotik, Jandarma, Başkale, Eroin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu - Son Dakika

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