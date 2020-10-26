'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu - Son Dakika

'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu
26.10.2020 11:00
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği 'Barut' ile yapılan operasyonda, bir evin odunluğunda toprağa gömülü halde 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
VAN'ın Başkale
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği 'Barut' ile yapılan operasyonda, bir evin odunluğunda toprağa gömülü halde 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile İran'dan temin edilen uyuşturucuyu evine getirdiği belirlenen şüphelinin, Savaşköy Mahallesi Durak mezrasındaki adresine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde narkotik köpeği 'Barut' ile arama yapıldı. Köpek, evin odunluğunda tepki verdi. Bunun üzerine tezek ile odunlar bulunan odunlukta kazı yapıldı. Kazıda toprağa gömülü halde 117 paket içinde 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi.
Evde yapılan aramada ayrıca tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 11 fişek ele geçirildi.
İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
FOTOGRAFLI
Son Dakika Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız Yardım çığlığına kayıtsız kalmadılar! Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı