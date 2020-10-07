Barut Otel, İngiliz ve İrlandalıların en memnun olduğu otel seçildi - Son Dakika

ALMANYA merkezli tur operatörü TUI Group'un, İngiliz ve İrlandalı turistler arasında yaptığı ankette dünyada en çok memnun kalınan otel Kemer Barut Collection seçildi.TUI'nin dünya genelinde 2019 yılında tatile giden İngiliz ve İrlandalı turistler arasında yaptığı 'en çok memnun kalınan otel' anketinde Antalya 'nın Kemer ilçesinde bulunan Kemer Barut Collection dünyanın en memnun kalınan oteli seçildi. 1971 yılında kurulan ve şu anda iki tane Fethiye 'de, 11 tane de Antalya'da olmak üzere 13 oteli ile Türk turizminin en önemli grup otellerinden olan Barut Grup, 'Mutlu çalışan, mutlu misafir' felsefesi ile çalışmasının karşılığını 2019 yılında aldığı 127 ödülle gördü.2019 yılının en önemli ödülünü ise dünya genelinde İngiliz ve İrlandalı turistlerin dünyada en çok memnun kaldıkları otel ödülü olan TUI Global Avards, 2020 yılının mart ayında Berlin 'de düzenlenmesi gereken fakat pandemi nedeniyle iptal edilen ITB Turizm Fuarı'nda otel yönetimine taktim edilecekti. Bu fuar organizasyonu gerçekleşemediği için TUI Türkiye Kıdemli Kontrat Müdürü Hasan Öztürk, ödülü, Kemer Barut Collection adına Otel Genel Müdürü Asım Burak Kıpçak'a Kemer'de teslim etti.

Ödül seremonisi ardından konuşan Kemer Barut Collection Genel Müdürü Asım Burak Kıpçak, Dünyanın en büyük tur operatörü olan TUI, İngiltere ve İrlanda pazarında misafir memnuniyeti anket sonuçlarında otelimiz Kemer Barut Collection bir numaralı otel seçildi. Bu ödülün Türkiye'ye gelmesinden çok mutluyuz. Tüm emeği geçen personelimize ve müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu başarının altında yatan sır 'Mutlu çalışan, mutlu misafir' ilkesinin tamamen uygulanmasından geçmektedir dedi.