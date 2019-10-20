Son Dakika Haberleri: Barut: "Prim destekleri acil ve peşin ödenmeli"
Son Dakika Ekonomi Barut: 'Prim destekleri acil ve peşin ödenmeli'

Barut: "Prim destekleri acil ve peşin ödenmeli"

1 saat önce

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, pamuk ve narenciye fiyatlarının geçen yıldan düşük seyrettiğini, üretim maliyetlerinin ise en az 2 kat arttığına dikkat çekerek, çiftçi borçlarının 2 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Barut:

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, pamuk ve narenciye fiyatlarının geçen yıldan düşük seyrettiğini, üretim maliyetlerinin ise en az 2 kat arttığına dikkat çekerek, çiftçi borçlarının 2 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini bildirdi.


Barut, yaptığı açıklamada, beyaz altın pamuğun geçen yıl 4.5 liraya, bu yıl ise 3 liraya satıldığını belirterek, "Bunun karşılığında ürün girdileri ise, tohumdan gübreye, elektrikten suya, ilaçtan mazota iki kattan fazla arttı. Pamuğa acilen en az 1.5 lira destek verilmeli, bu da peşin ödenmeli" dedi.


Narenciyede de aynı sorunların yaşandığını ve üreticilerin dertli olduğunu ifade eden a vurgu yapan Ayhan Barut, "Narenciye fiyatları de geçen yıldan aşağıya seyrediyor. Verim de düşük. Mayıs ayında oluşan aşırı sıcak ve poyrazlanmadan dolayı çiçek dökümü oldu. Bu da rekolteyi düşürdü. Narenciyede minimum yüzde 50-70 verim kaybı var. Bazı ağaçlarda hiç ürün yok. Narenciyedeki desteklemeler acilen ödenmeli. Çiftçilerimiz Ziraat Bankası'na olan borçları en az 2 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmeli" diye konuştu. - ADANA

Ayhan Barut, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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