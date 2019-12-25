Barut'tan "Çukurova, afet bölgesi ilan edilsin" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barut'tan 'Çukurova, afet bölgesi ilan edilsin' çağrısı - Son Dakika

Barut'tan "Çukurova, afet bölgesi ilan edilsin" çağrısı

6 saat önce

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana başta olmak üzere Çukurova Bölgesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle ekili-dikili tarım arazileri sular altında kalan üreticilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Barut'tan

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana başta olmak üzere Çukurova Bölgesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle ekili-dikili tarım arazileri sular altında kalan üreticilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi. Barut, yağışlar nedeniyle oluşan zararın acilen tespit edilip Çukurova'nın afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.


2018 yılı Aralık boyunca metrekareye 380 kilogram yağmurun düştüğü Adana'da sadece 24 Aralık'ta 150 kilogramın üzerinde yağmur yağdı. Sağanakla birlikte özellikle Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı.


CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yağışlar nedeniyle bahçelerin yanı sıra özellikle buğday ve soğan ekili tarlaların sular altında kaldığını belirterek, "Adana'da özellikle son 2 yıldır aşırı yağışlar nedeniyle üreticilerimiz zorda kalıyor. Narenciye ve meyve bahçeleri, soğan ve buğday ekili tarlalar büyük risk altında. Sulara gömülen ekili ve dikili arazilerdeki zararın boyutu elbette sular çekilince ortaya çıkacaktır. Bir an evvel bu olumsuzluklar gözetilerek bölgemiz afet alanı kapsamına alınmalıdır. Mümkün olduğunca zarar tespiti yapılmalı, söz konusu zararların tamamı karşılanmalıdır. Mağdur üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçları faizsiz 2 yıl süreyle ertelenmeli, üreticilerin zararlarının yerinde tespiti için Tarım ve Orman Bakanı ile üst düzey bürokratları kentimizde incelemelerde bulunmalıdır" dedi. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da aşırı yağış nedeniyle evsiz kalan kadın gözyaşlarına boğuldu
CHP, 46. ölüm yıl dönümünde İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti Adana'da selde mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket! CHP, AK Parti'nin 3 puan önünde

Son Dakika Haberleri
15:31 Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
15:30 Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
15:30 Trabzon'daki örtü yangınları devam ediyor - Son Dakika
15:30 80 milyon lira büyük ikramiye ile 160 ev alınabiliyor - Son Dakika
15:26 Denizli'de 6 bacaklı kuzu doğdu - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika
14:20 Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 15:33:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Barut'tan "Çukurova, afet bölgesi ilan edilsin" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]