Son Dakika Haberleri: Barzani: "Abd'nin Suriye'den Çekilmesi Konusunda Endişeliyiz"

Barzani: "Abd'nin Suriye'den Çekilmesi Konusunda Endişeliyiz"

8 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski başkanı Mesut Barzani, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi sebebi ile endişe duyduğunu söyledi.

Barzani:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski başkanı Mesut Barzani, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi sebebi ile endişe duyduğunu söyledi.

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Barzani ve aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski başkanı Mesut Barzani ABD askerlerinin Suriye'de ani çekilme kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki durumun geleceğiyle ilgili endişe duyduğunu ifade etti. Suriye'deki Kürt bölgelerinde meydana gelen gelişmelerden endişe duyduğunu belirten Barzani, daha önce de bölgedeki Kürtlerin geleceğiyle ilgili korkuları olduğunu söylediğini hatırlattı.

"TERÖRE KARŞI YÜRÜTÜLEN SAVAŞ HENÜZ BİTMEDİ"

Son olayların, şiddeti teşvik etmesi ve savaşın uzamasına sebep olabileceğini vurgulayan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları altında kalarak göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin çok zor günler geçirdiğini belirterek, teröre karşı yürütülen savaşın henüz bitmediğini kaydetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:31 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Irak Bölgesel Yönetimi, Suriye, Mesut Barzani, Güncel
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