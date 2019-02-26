Son Dakika Haberleri: Barzani'den "Deaş Yeniden Ortaya Çıkabilir" Uyarısı

Barzani'den "Deaş Yeniden Ortaya Çıkabilir" Uyarısı

33 dakika önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta yeniden ortaya çıkabilme tehdidinin olduğu uyarısında bulundu.

Barzani'den
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta yeniden ortaya çıkabilme tehdidinin olduğu uyarısında bulundu.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, eski Fransa Cumhurbaşkanı Françios Hollande ile Erbil'deki başbakanlık konutunda bir araya geldi.

Görüşmede, Irak başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta yeniden ortaya çıkma tehlikesinin olduğunu dile getiren Barzani, "Tehditlerin bertaraf edilmesi için Irak ordusu ile Peşmerge arasında uygun bir mekanizme bulunması konusunda işbirliği var." ifadelerini kullandı.

Barzani, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlara da değinerek, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin söz konusu sorunların çözümüne yönelik gösterdiği çabayı desteklediklerini kaydetti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande de dün Musul'a yaptığı ziyareti hakkında Barzani'ye bilgi aktardığını belirterek, Irak'ta terör nedeniyle tahrip edilen bölgelere temel hizmetlerin sağlanması için uluslararası toplum ile Irak arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA

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