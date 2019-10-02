Son Dakika Haberleri: Barzani'den "Kerkük petrolünü Bağdat'la beraber ihraç edeceğiz" açıklaması
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Barzani'den "Kerkük petrolünü Bağdat'la beraber ihraç edeceğiz" açıklaması

14 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Erbil'de düzenlenen konferansa katılanlar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin konferanstaki konuşma Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, merkezi hükümetin Erbil yönetimine bütçenin bir kısmını gönderdiğini belirterek, "Kerkük petrolünü...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erbil'de düzenlenen konferansa katılanlar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin konferanstaki konuşma Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, merkezi hükümetin Erbil yönetimine bütçenin bir kısmını gönderdiğini belirterek, "Kerkük petrolünü de beraber ihraç edeceğiz." dedi.

Erbil'de düzenlenen bir konferansta konuşan Barzani, Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkiler ve mevcut sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağdat ile Erbil yönetimleri arasındaki sorunların çözümüne yönelik devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Barzani, şunları söyledi:

"Bütçenin bir kısmı yeniden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gönderiliyor. Kerkük petrolünü de beraber ihraç edeceğiz. Ticaret politikasını birlikte uygulayacağız. Bu müzakerelerde taraflar istedikleri her şeyi elde edemeyebilir ancak biz bir anlaşma sağlanmasını istiyoruz."

Barzani, Bağdat-Erbil hattındaki istikrarın bölgedeki istikrar için tamamlayıcı unsur olduğunu dile getirdi.

Barzani'den Kerkük petrolünü Bağdat'la beraber ihraç edeceğiz açıklaması

Mesut Barzani, Kerkük, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:31 Kaynak: AA
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