Barzani'den "petrole dayalı ekonomi" açıklaması
23 dakika önce
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, "Gelirimizin çoğunluğunu, petrol ve yer altı kaynaklarından değil ancak tarım, turizm ve sanayiden temin etmemiz gerekiyor" dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, "Gelirimizin çoğunluğunu, petrol ve yer altı kaynaklarından değil ancak tarım, turizm ve sanayiden temin etmemiz gerekiyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:50
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