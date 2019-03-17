Barzani'den "petrole dayalı ekonomi" açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, "Gelirimizin çoğunluğunu, petrol ve yer altı kaynaklarından değil ancak tarım, turizm ve sanayiden temin etmemiz gerekiyor" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, "Gelirimizin çoğunluğunu, petrol ve yer altı kaynaklarından değil ancak tarım, turizm ve sanayiden temin etmemiz gerekiyor" dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Emekliler En Düşük Maaşın 2 Bin 20 Lira Olmasını İstiyor

Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar

Bekçilik Başvuruları Pazartesi Günüden itibaren Başlıyor! EGM Başvuru Şartlarını Yayımladı

Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti