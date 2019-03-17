Son Dakika Haberleri: Barzani'den "petrole dayalı ekonomi" açıklaması

Barzani'den "petrole dayalı ekonomi" açıklaması

23 dakika önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, "Gelirimizin çoğunluğunu, petrol ve yer altı kaynaklarından değil ancak tarım, turizm ve sanayiden temin etmemiz gerekiyor" dedi.

Barzani'den
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, "Gelirimizin çoğunluğunu, petrol ve yer altı kaynaklarından değil ancak tarım, turizm ve sanayiden temin etmemiz gerekiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:50 

Neçirvan Barzani, Irak Bölgesel Yönetimi, Ekonomi
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