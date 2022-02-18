Barzani,Gallagher görüşmesi - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya gelmesi
Heyetler arası görüşeden detaylar MÜNİH - Almanya'da düzenlenen 58. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2022) katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher bir araya geldi
Kaynak: AA
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