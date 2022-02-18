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Barzani,Gallagher görüşmesi - Son Dakika

Barzani,Gallagher görüşmesi

18.02.2022 17:58

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya gelmesi Heyetler arası görüşeden detaylar MÜNİH - Almanya'da düzenlenen 58.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya gelmesi

Heyetler arası görüşeden detaylar MÜNİH - Almanya'da düzenlenen 58. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2022) katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher bir araya geldi

Barzani,Gallagher görüşmesi
Barzani,Gallagher görüşmesi
Barzani,Gallagher görüşmesi

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Mevlüt Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani, Vatikan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barzani,Gallagher görüşmesi - Son Dakika


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