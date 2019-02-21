Son Dakika Haberleri: Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Suriye'yi Görüştü

Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Suriye'yi Görüştü

42 dakika önce

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Suriye'yi Görüştü, System.String[]
Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda Jeffrey başkanlığındaki Amerikan heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede ikilinin bölgenin ve Irak'ın siyasi durumunun yanı sıra Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Terörün bölgenin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Barzani ile Jeffrey'nin terörle mücadelenin önemine değindiği aktarıldı.

Jeffrey terörle mücadele ve bölgenin istikrarının ABD'nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Görüşmede Bağdat ile Erbil arasında iş birliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:46 Kaynak: AA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Mesut Barzani, Güncel
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