Son Dakika Haberleri: Barzani ile Suriye Myk Başkanı Nasır Suriye'yi Görüştü

Barzani ile Suriye Myk Başkanı Nasır Suriye'yi Görüştü

39 dakika önce

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Mesut Barzani ile Suriye Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Barzani ile Suriye Myk Başkanı Nasır Suriye'yi Görüştü, System.String[]
Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Mesut Barzani ile Suriye Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, eski IKBY Başkanı Barzani Erbil'de Suriye Muhaliflerin oluşturduğu MYK Başkanı Hariri başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi meselesinin ele alındığı belirtildi.

Suriye'deki sorunların siyasi ve diyalog yoluyla çözüm bulunmasına vurgu yapılan görüşmede, sahadaki ülkelerin rolüne ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:08 Kaynak: AA

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