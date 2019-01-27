Son Dakika Haberleri: Barzani: Türkiye köyleri değil PKK hedeflerini vuruyor

Barzani: Türkiye köyleri değil PKK hedeflerini vuruyor

32 dakika önce

IKBY Başbakanı Barzani, Türkiye'nin köyleri değil, terör örgütü PKK hedeflerini vurduğunu belirterek, "PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez." dedi.

Barzani: Türkiye köyleri değil PKK hedeflerini vuruyor, System.String[]
IKBY Başbakanı Barzani, Türkiye'nin köyleri değil, terör örgütü PKK hedeflerini vurduğunu belirterek, "PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:33 

PKK, Türkiye, Mesut Barzani, Ekonomi
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