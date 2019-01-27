Barzani: Türkiye köyleri değil PKK hedeflerini vuruyor
32 dakika önce
IKBY Başbakanı Barzani, Türkiye'nin köyleri değil, terör örgütü PKK hedeflerini vurduğunu belirterek, "PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez." dedi.
IKBY Başbakanı Barzani
, Türkiye
'nin köyleri değil, terör örgütü PKK
hedeflerini vurduğunu belirterek, "PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:33
THY, Lise Mezunu 1600 Personel Alacak
Terör Örgütü PYD, Münbiç'ten Kaçmak İsteyen Halktan Haraç Alıyor
Soğuk Kış Günlerinin "Sıcak Kahvaltısı"
Teymur Ailesi'nin Acı Günü! Aile Büyüklerini Kaybettiler