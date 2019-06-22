Son Dakika Haberleri: Barzani: Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak
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Barzani: Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak

40 dakika önce

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, başkan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de, Irak ve Türkiye ilişkileri bağlamında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Barzani: Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak, System.String[]
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, başkan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de, Irak ve Türkiye ilişkileri bağlamında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:08 
Neçirvan Barzani, Irak, Türkiye, Ekonomi
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