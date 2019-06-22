Barzani: Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak
40 dakika önce
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, başkan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de, Irak ve Türkiye ilişkileri bağlamında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:08
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani
, başkan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye
'de, Irak
ve Türkiye ilişkileri bağlamında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.
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