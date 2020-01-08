Barzani ve Pompeo İran'ın füze saldırısını görüştü - Son Dakika
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Barzani ve Pompeo İran'ın füze saldırısını görüştü

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD Dışişleri Bakanlı Mike Pompeo telefonda İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine düzenlediği füze saldırısını görüştü.

Barzani ve Pompeo İran'ın füze saldırısını görüştü, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD Dışişleri Bakanlı Mike Pompeo telefonda İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine düzenlediği füze saldırısını görüştü.

Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak'taki son gelişmeleri ele aldıklarını ve mevcut durumla ilgili tansiyonun düşürülmesine yönelik önerilerde bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo'nun İran'ın Erbil dahil Irak'taki askeri üslere yönelik füze saldırıları ve son gelişmeler hakkında Barzani'ye bilgi verdiği kaydedildi.

ABD açıklamasında ayrıca IKBY Başbakanının da yaşanan gelişmeler kapsamında yakın temasta bulunulması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

ABD'nin IKBY'de Erbil Uluslararası Havalimanı ve Harir Askeri Üssü olmak üzere iki üssü bulunuyor.

Irak Medya Ağı Erbil'deki ABD üslerine toplamda 5 füzenin isabet ettiğini açıklarken, IKBY İçişleri Bakanlığı da söz konusu füze saldırılarında Erbil'de herhangi bir can kaybı olmadığını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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