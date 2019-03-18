Son Dakika Haberleri: Baş: "18 Mart, Yokluğun Varlığı Yendiği Gün"

Baş: "18 Mart, Yokluğun Varlığı Yendiği Gün"

2 saat önce

Cumhur İttifakı'nın MHP'den Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş, 18 Mart'ın yokluğun varlığı yendiği gün olduğunu belirterek, "Küresel güçlere karşı milli mücadele ruhuna inanmış bir topluluğun onları geldikleri gibi gönderdikleri gün" dedi.

Baş:
Cumhur İttifakı'nın MHP'den Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş, 18 Mart'ın yokluğun varlığı yendiği gün olduğunu belirterek, "Küresel güçlere karşı milli mücadele ruhuna inanmış bir topluluğun onları geldikleri gibi gönderdikleri gün" dedi.

Yusuf Baş, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Turgut Özal Bulvarı üzerinde vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nda askerlerin menüsü olan hoşaf ve ekmek ikramında bulundu. Baş, "Bugün çok özel bir gün. Bugün Çanakkale Şehitlerimizi Anma Günü. Bizde onların aziz hatıraları önünde saygıyla hürmetle eğiliyoruz. Bugün, günün anısına o gün askerlerimizin yemek bulamayıp bir ekmekle hoşafla öğünlerini yaptıkları mücadelede bizde onların anısına onların hayrına bugün temsili olarak vatandaşlarımıza hoşaf ve ekmek dağıtıyoruz. O gün yokluğun varlığı yendiği gün. Küresel güçlere karşı milli mücadele ruhuna inanmış bir topluluğun onları geldikleri gibi gönderdikleri gün. İnşallah, ülkemiz bir daha böyle işgallerle karşı karşıya kalmaz. Çanakkale Savaşı, öyle anlatıldığı gibi çok masumane bir savaş değil. Masumane olsaydı bugün Anzakların, Avusturalyalıların Yeni Zelandalıların ne işi vardı orda. Kaldı ki Çanakkale Savaşı'nda inanmış Müslüman kardeşlerimizi 'tatbikata götürüyoruz' diyerek getirdiler. Ezan sesini duyan Müslüman kardeşlerimiz namlularını düşmana çevirdiler. İşte biz o günü, bugün yaşatmak için, Milli Ruhu, Milli heyecanı yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah ruhları şad olsun" diye konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:51 Kaynak: İHA

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