Baş: "2019'da yaklaşık 70 milyon TL kredi kullandırdık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baş: '2019'da yaklaşık 70 milyon TL kredi kullandırdık' - Son Dakika

Baş: "2019'da yaklaşık 70 milyon TL kredi kullandırdık"

6 saat önce

Fatsa Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, 2019 yılında üyelerine yaklaşık 70 milyon TL'lik bir kredi kullandırdıklarını açıkladı.

Baş:

Fatsa Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, 2019 yılında üyelerine yaklaşık 70 milyon TL'lik bir kredi kullandırdıklarını açıkladı.


Faaliyetleri hakkında bilgi veren Ayhan Baş, "Esnaf Kefalet Kooperatifi olarak bölgemizde hazine destekli krediyi en yüksek plasmandan kullandıran kooperatif olduk. Devletimizde plasman konusunda önümüzü açtı. İş yeri ve daire alan üyelerimiz çok zor bir dönemeçten geçiyordu. Biz konut kredisi değil esnaf kredisi kullandırıyoruz. Bankalardan aldığı 100 bin TL'lik krediye 5 yılda 150 bin TL öderken, bizde kullandığı krediye 130 bin TL gibi bir rakam ödüyor. Bu aradaki farkı ödememek için sağ olsun üst kurumlarımızın da desteğiyle üyelerimize yaklaşık 50 milyon TL'lik kredi kullandırdık. Ayrıca Fatsa'da yine hazine destekli 10 yıl vadeli 500 bin TL'ye kadar yeni iş yeri edindirme ve sıfır araç alana 7 yıl vadeli kredilerimiz var. Örneğin son bir ay içerisinde bu krediler sayesinde 4 üyemize iş yeri aldırabildik. Üyelerimiz gelip iş yeri veya sıfır araç almak istiyorum dediğinde her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.


Baş, "2019 yılında üyelerimize yaklaşık olarak 70 milyon TL'lik bir kredi kullandırdık. 2020 yılının ilk 4 ayının zor geçeceğini ama sonrasında iyi her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - ORDU

Ayhan Baş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:40 Kaynak: İHA
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